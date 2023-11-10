基隆市民進黨團總召張顥瀚10日質詢基隆市長謝國樑，批評基市府明年編列增超過1億元之委辦費辦活動、放煙火，在市庫預算有限下，勢必排擠到市政大樓改建、停六停車場建置等建設。市長謝國樑回應，為了打造基隆成為北台重要觀光城市，就必須辦活動，找出特色，鄰里建設經費不會間斷。（張志康攝）

基隆市民進黨黨團總召張顥瀚、議員吳驊珈、議員陳軍佐10日進行聯合質詢，批評基市府明年編列增超過1億元之委辦費來辦活動、放煙火，在市庫預算有限下，勢必排擠到市政大樓改建、停六停車場建置等建設。市長謝國樑回應，為了打造基隆成為北台重要觀光城市，就必須辦活動，找出特色，鄰里建設經費不會間斷。

張顥瀚表示，市長上任後先不斷大喊沒錢，今年中卻編列3億多做電動機車政策，然而成效不彰，明年更要花超過1億元以上預算辦活動、放煙火，勢必排擠重要建設預算。

張顥瀚說，在今年8月引起不少反彈的超跑嘉年華，明年更加碼編列1000萬元擴大舉辦，對比前市長林右昌過去8年努力減債超過57億元，同時規畫許多城市建設，但目前很多停擺，卻花大錢辦活動、放煙火。

吳驊珈則表示，安樂區的大武崙森林運動公園市府在業務報告時局處報告說沒有預算，但明年市府卻編列2300萬將在海洋廣場設置臨時摩天輪，對於廣大市民來說，哪個才是真正的建設，市長是否分辨不出來？

市議員陳軍佐表示，今年發生多起營養午餐事件，更應利用這些錢來提高學校廚工的待遇、讓各校聘請專任營養師或者持續提高營養午餐的預算，把錢用在對的地方。陳補充，他也會追蹤上次超跑嘉年華的清理費用，明明是廠商辦活動，為何需要市府負擔事後清理費。

謝國樑回應，他希望基隆能變成北台重要觀光城市，就是要透過辦活動的方式，找出特色。而基隆作為北北基桃1000萬人口的重要觀光城市，明年會辦清法戰爭140年活動、超跑嘉年華結合電動車產業及港口都市樂園等活動，市府真的辦很多活動，但沒有虛胖，也希望每個活動、煙火等，吸引觀光客來基隆歡樂地遊玩。

謝國樑並強調，鄰里建設經費不會間斷，明年除草、鋪路等絕對充足，包括市政大樓、停六停車場、暖暖行政大樓大型建設等，將以都更方式辦理。