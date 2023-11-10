福斯集團資深副總裁，兼福斯汽車品牌北美策略主管Reinhard Fischer說，公司不會減弱在北美市場推出電動車的計畫。

蔚來汽車美國公司執行長Ganesh Lyer說，有關地緣政治、全球供應鏈，以及其它影響公司在美國進行銷售等因素，「情況發生了變化」。

福斯的Fischer在路透於底特律舉辦的2023年汽車年會上說，福斯計畫在美國或墨西哥生產售價低於3.5萬美元的電動車。可能的選項包括福斯在田納西州的Chattanooga市，和墨西哥Puebla市的工廠，以及福斯集團子公司Scout在南卡羅來納州計畫新建的一個組裝工廠。

Fischer說，福斯還必須考慮將價值低於3.5萬美元的電動車電池組的在地化組裝，以便獲得美國通膨降低法(IRA)規定的額外激勵。

福斯此前曾經宣布，要在加拿大生產電動車電池，以供應未來北美電動車的需要。

在同一場會議上，蔚來的Lyer說，蔚來在將電動車帶進美國市場之前，需要建立基礎設施，公司正在考慮任何形式的合作。