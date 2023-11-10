包括主席鮑爾在內，數位聯準會決策官員在周四表示，他們還不確定利率是否高到足以結束這場抗通膨戰爭。此番被視為鷹派的說法帶動美元走高。

聯準會主席鮑爾周四在國際貨幣基金（IMF）舉辦的活動上表示，最近通膨放緩對央行決策官員來說是一個令人鼓舞的跡象，但可能需要做更多來降低通膨。聯邦公開市場委員會（FOMC）致力於實現這樣的貨幣政策立場，即政策足夠具限制性，以便逐漸將通膨率降至2%。但我們沒有信心政策已經達到這樣的立場。他並表示在必要時，央行會毫不猶豫地進一步收緊貨幣政策。

周五美元升至151.355日圓，創下近一年新高；美元兌澳元和紐西蘭元則觸及一周高點。

CMC Markets市場分析師Tina Teng表示，鮑爾的談話「很鷹」，這確實影響了市場情緒。

在此之前完全是不同的局面。上周聯準會維持基準利率不變，其會後發言讓市場更加相信該央行已經結束升息，受此影響，美元和美國公債殖利率大幅回落。

本周美元展開反攻，兌日圓周線估將上漲約1.3%，創下8月以來最大單周漲幅。澳元和紐西蘭元兌美元匯率周線分別下跌2.3%和1.75%，均創下數個月來最大單周跌幅。

澳洲聯邦銀行貨幣策略師Carol Kong表示，本周美元兌日圓走高，目前已經重返151日圓上方，這確實使日本央行進場護盤的風險升高，但我認為市場押注日銀不會出手，除非美元升破152日圓價位。

在其他貨幣方面，歐元持平於1.06665美元，英鎊微升0.05%，報1.2227美元。歐元與英鎊本周兌美元估將分別收跌約0.6%和1.2%。

在加密貨幣方面，投資人看好美國監管機關可能很快就會批准比特幣現貨ETF上市，比特幣和以太幣維持在數個月高點附近。

以市值計，全球最大加密貨幣比特幣暫報36,653美元，仍然守在18個月高點附近，前一日一度站上37,978美元，創下2022年5月以來新高。第二大加密貨幣以太幣升至2,136.50美元，創下4月來新高。