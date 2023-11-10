嘉義縣長翁章梁訪視福松養護中心，關懷長輩。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣政府與31家長照住宿型機構合作，提供108張「愛心公費床」照顧全日照弱勢個案，公費補助4分之3，餘額由受照顧者自付，嘉義城隍廟捐助無力自付的弱勢者，縣長翁章梁感謝養護機構及嘉義城隍廟協助建構長照網絡更完善。

嘉義縣政府社會局指出，弱勢長輩經社工評估，需要接受24小時照顧，也有民眾申請托育養護補助後仍無法負擔自付額，為幫助這些特殊個案也能獲得照顧，因此由公部門媒合養護機構安排「公費床位」，並協助民間社福團體捐贈愛心善款。

嘉縣府社會局表示，目前全縣有108張公費床位，其中13張床由福松養護中心提供，符合資格的弱勢民眾入住機構時，政府補助4分之3的費用，其餘4分之1由民眾負擔。

嘉義市嘉邑城隍廟2022年提供100萬善款，幫助無力負擔自付額的民眾補足差額，今年再捐款80萬，連續2年共捐助180萬元。

翁章梁表示，有些人雖然未符合補助資格，但實際上卻無力負擔居住機構的費用，透過公私部門合作，讓這些人都可以受到妥善照顧，感謝城隍廟與福松養護中心提供善款及床位，都直接幫助到生活困難的長輩，讓他們能安養晚年。

嘉邑城隍廟董事長賴永川表示，飲水思源才能促進社會有善的循環，老人家年輕時認真打拚，年老後有困難，就由社會集心集力幫助他們安養，弱勢族群只要需要幫忙，城隍爺的慈悲一直都在。

福松養護副董事長吳水財說，期望機構的公費床位與低收床位能拋磚引玉，讓長輩老有所養。