桃園平鎮5車事故 4人受困警消搶救中 16:132023/11/10 中時新聞網 簡銘柱 、中時、 蔡明亘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今10日下午15時許，桃園市平鎮區快速路三段和中豐路一段交叉口發生一起嚴重車禍。（圖／桃園市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今10日下午15時許，桃園市平鎮區快速路三段和中豐路一段交叉口發生一起嚴重車禍。（圖／桃園市消防局提供） 今10日下午15時許，桃園市平鎮區快速路三段和中豐路一段交叉口發生一起嚴重車禍。（圖／桃園市消防局提供） 今10日下午15時許，桃園市平鎮區快速路三段和中豐路一段交叉口發生一起嚴重車禍。（圖／桃園市消防局提供） 桃園市平鎮區快速路三段、中豐路一段交叉口10日下午3點多發生嚴重車禍，一輛自小客車與大貨車、滿載瓦斯桶的小貨車追撞，車上4人受困，目前生命跡象穩定，桃園市消防局正搶救中。 訂閱影音： 中時新聞網 新北瑞芳貨車追撞 駕駛受困交通一度受阻 新北大橋遇到「逆向」休旅車 貨車煞車不及撞上 竹市萬聖節8名臉譜男圍「政治提款機」 警：已送辦不公布身分 #發生 #現場 #小客車 #受困 #桃園平鎮 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸知名滑雪女教練周雅萍 滑雪場意外身亡 12:382023/11/10 兩岸 高雄男大生陳屍校園廁所 警封鎖現場調查 09:052023/11/10 社會 新北樹林廢棄工廠大火 濃煙竄天警消急灌救 10:442023/11/10 社會 西門捷運站搭電梯擦肩碰撞 7旬翁火大竟亮刀揮舞 16:132023/11/09 社會 新北樹林廢棄工廠祝融 鐵皮廠房燒光剩骨架 11:032023/11/10 社會 國3南下香山段 7車連環撞 1人傷！車流回堵５公里 09:182023/11/09 社會 他們背後暖心故事全曝光！新北表揚25位好人好事代表 19:332023/11/10 生活 違規拒檢闖紅燈撞車 無照男還酒駕！機車竟是偷來的 13:192023/11/09 社會 驚悚奪命！維修工人遭「電扶梯吞噬」 斷電檢查竟詭異啟動 08:212023/11/10 兩岸 萬華福民社宅聯檢導入科技減災 未發現明顯缺失 16:382023/11/09 生活 出事前已昏迷？高雄小貨車自撞分隔島 駕駛搶救不治 16:282023/11/10 社會 金門民宿大火猛烈竄濃煙 外送員發現報警幫大忙 18:302023/11/09 社會 影》高雄市區大樓球棒隊鬧事 數10人快閃大樓砸毀5汽機車 10:172023/11/10 社會 醉男遭攔查借「屎遁」拖延 最終酒測值仍超標被送辦 17:442023/11/10 社會 「醉」可以交朋友的音樂祭 月底登場 20:002023/11/09 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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