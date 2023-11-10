今10日下午15時許，桃園市平鎮區快速路三段和中豐路一段交叉口發生一起嚴重車禍。（圖／桃園市消防局提供）

今10日下午15時許，桃園市平鎮區快速路三段和中豐路一段交叉口發生一起嚴重車禍。（圖／桃園市消防局提供）

今10日下午15時許，桃園市平鎮區快速路三段和中豐路一段交叉口發生一起嚴重車禍。（圖／桃園市消防局提供）

桃園市平鎮區快速路三段、中豐路一段交叉口10日下午3點多發生嚴重車禍，一輛自小客車與大貨車、滿載瓦斯桶的小貨車追撞，車上4人受困，目前生命跡象穩定，桃園市消防局正搶救中。