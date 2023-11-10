藍白整合進入膠著，馬英九基金會執行長蕭旭岑今(10日)接受專訪，轉達前總統馬英九支持全民調，前高雄市長韓國瑜也同聲附和。民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室下午發布聲明，只要國民黨與侯友宜總統候選人願以「全民調」方式進行整合，兩黨可立即恢復「政黨協商」。

柯文哲競選辦公室聲明：

感謝所有心繫國家、祈願整合在野、團結眾人之力完成2024政黨輪替的所有好朋友、國人同胞，大家這段日子辛苦了！

今日上午，馬英九基金會蕭旭岑執行長接受廣播訪問時提及前總統馬英九認同透過「全民調」進行整合，建議應以「侯柯配」或「柯侯配」與民進黨的「賴蕭配」作「對比式全民調」，以共推在野總統、副總統候選人。

台灣民眾黨與柯文哲感謝馬英九前總統以前元首、前國民黨黨主席之尊，以國家未來與蒼生為念，摒除黨派、門第之別，親自呼籲在野政黨以理性、務實、科學方式整合，爭取中間選民認同，謀求台灣長治久安。

柯文哲亦感謝韓國瑜市長呼應馬前總統「合則兩利、分則兩害」，支持「全民調」。正如韓市長所言，所有志同道合、不願台灣陷於民進黨執政下內耗空轉的人們，皆應真切面對現實、突破設限、共創雙贏。

台灣民眾黨與柯文哲及柯文哲競選辦公室相信，唯有公開透明且為人所信服的整合方式，才能真正完成2024政黨輪替的終極目標、為台灣的民主展開新頁。

台灣民眾黨與柯文哲在此鄭重承諾，只要國民黨與侯友宜總統候選人願以「全民調」方式進行整合，兩黨可立即恢復「政黨協商」，讓在野領袖以全民意志為意志，以現代科學為方法，由全民見證整合過程，不負民意所託。