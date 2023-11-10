復盛第3季稅後純益4.7億元，年減65.28%，每股純益3.55元，前3季稅後純益17.04億元，年減53.9%，每股純益12.9元，居高爾夫球頭股獲利王。

下游客戶庫存去化時間長拖累，大田第3季營收10.25億元，每股稅後盈餘0.7元，前3季營收32.86億元，年減41.08％，每股稅後盈餘3.61元，年減75.89％。

鉅明因淡季超級清淡，及新品學習曲線成本增高，第3季財報，營收3.61億元，低於營業成本3.77億元，每股淨損0.98元，前3季營收16.59億元，年減26.30％，前3季每股稅後盈餘0.13元，比去年同期的4.49元，年減97.1％。

明揚上半年EPS衝至6.24元，刷新同期高，不過，9月底的驚天一爆，讓第3季認列災害損失新台幣13.29億元，前3季稅後歸屬母公司虧損6.85億元，每股虧損12.97元。由於明揚目前仍處於停工期間，第4季營運仍將持續受到衝擊。

明揚母公司明安第3季財報認列明揚災害損失金額7.15億元，前3季稅後純益為0.25億元，每股稅後純益為0.18元。