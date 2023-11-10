台北市觀傳局10日上午於台北市議會教育委員會，針對「北市觀光戰略與其他縣市比較」做專案報告。不過議員對報告內容並不買帳，民進黨議員何孟樺看到報告的簡報內容，發現完全沒有優劣分析，無從得知北市跟其他縣市比較哪裡做得好、哪裡做得不好，批評「比大學生的報告還不如」，教育委員會召委、民進黨議員李建昌也說「是國中學生等級」。

何孟樺說，昨晚才收到觀傳局報告，不過內容卻比大學生的報告還不如，拿去給任何觀光專家看都會覺得不及格。何孟樺批評，報告中只舉自己好的地方，卻未提及北市觀光不好的地方，甚至沒有提及新北、台中、高雄的遊客統計，而列舉的其他縣市資料更沒有認真做功課，僅用公開資訊敷衍了事。

民進黨議員王閔生也認為，觀傳局報告中至少要點出其他縣市做得好，但北市做得不足的地方，針對大型系列活動亮點要做比較分析，如果沒辦法比較出來也要跟提案議員溝通。李建昌則直言，報告應有研究所以上程度， 但結果只有「國中程度」，必須跟提案議員私底下好好溝通，扎實寫出來，現在要抓取資料也不困難，因此退回專案報告改期排案。

觀傳局指出，議會專案報告中所列的各縣市觀光推廣資料，是從其官方網站2023年9、10月公開資料擷取，並依海外推廣、吸客方案及大型活動三項，列出2023年已完成之工作內容並非年度完整計畫。觀傳局會納入議員建議，針對內容精進，再赴議會進行專案報告。