美時指出，亞太及外銷市場10月營收雙雙較去年同期成長，亞太市場年增約6%，外銷市場相較去年同期有28%的成長。與過往幾年相同，由於例行性生產的時程安排，10月戒癮藥品Buprenorphine/Naloxone的出貨量較低，然而Buprenorphine/Naloxone (Suboxone學名藥) 於2023年前三季仍然在美國市場保持穩固的市場地位，營收展現亮眼的23%的年增長，預期Buprenorphine/Naloxone的需求在第四季仍然穩健。

10月美時持續致力在全球取得腫瘤產品線的藥證，其中，口服腫瘤軟膠囊Vinorelbine 30mg在越南獲得了藥證核准，這是繼年初於越南取得Vinorelbine20mg、80mg核准後的第三款劑量。用於胃癌治療的Tegafur/Gimeracil/Oteracil Potassium 20mg 和 25mg於香港取得核准。此外，Gefitinib 250 mg則在哥倫比亞取得藥證，Pazopanib 200 mg也在南非取得許可。