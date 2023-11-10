總經理楊韻蒔表示，10月份受惠於全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績挹注，營收呈現雙位數增長，累計前10月營收突破新台幣64億元，當月及累計營收雙創歷史同期新高。
沛波楊韻蒔總經理表示，2024年的公共建設預算將達到新台幣5886億元，較今年度增加0.3%，再次創下歷史新高，有助於建築用鋼筋需求，沛波預期全年營收有望續創新高紀錄。
台鋼集團旗下專業鋼筋加工與配送通路廠沛波(6248)公告10月份自結營收為新台幣6.36億元，月增15.09%、年增25.47%；累計1~10月自結營收為新台幣64.06億元，年增15.75%。
總經理楊韻蒔表示，10月份受惠於全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績挹注，營收呈現雙位數增長，累計前10月營收突破新台幣64億元，當月及累計營收雙創歷史同期新高。
沛波楊韻蒔總經理表示，2024年的公共建設預算將達到新台幣5886億元，較今年度增加0.3%，再次創下歷史新高，有助於建築用鋼筋需求，沛波預期全年營收有望續創新高紀錄。
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