總經理楊韻蒔表示，10月份受惠於全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績挹注，營收呈現雙位數增長，累計前10月營收突破新台幣64億元，當月及累計營收雙創歷史同期新高。

沛波楊韻蒔總經理表示，2024年的公共建設預算將達到新台幣5886億元，較今年度增加0.3%，再次創下歷史新高，有助於建築用鋼筋需求，沛波預期全年營收有望續創新高紀錄。