台中一名擁有博士學位的施姓老師，愛慕女同事小花（化名），被拒絕後遭小花封鎖，施男因而心生不滿，在2個月內狂寄20多封電子郵件、明信片示愛，致小花心生畏懼，報警處理。一審法官依跟蹤騷擾罪判刑3月，二審考量施已賠償27萬元，撤銷改判拘役55日，緩刑2年。

據判決書指出，施男與小花（化名）前為同事關係。去年9月間，施男發現LINE遭小花封鎖，因而心生不滿，自同年9月14日起至11月15日止，接續寄送20餘封電子郵件及1封明信片，要求小花與其聯繫，並表達不滿被封鎖、對小花之愛意等，致其心生畏怖，日常生活受影響，決定報警處理。

一審施男坦承有寄送電子郵件，但否認有跟蹤騷擾之犯意，法官認為施不思以理性、正當方式追求異性，在小花已明示拒絕後，仍陸續寄信干擾，致小花心生畏怖並影響日常生活，所為實屬不該，依跟蹤騷擾罪，處有期徒刑3月，得易科罰金。

施男不服上訴，表示已與小花達成和解並賠償完畢，認為一審量刑過重，希望可以請求緩刑宣告。

二審法官認為，施男提起上訴後，確實已與小花調解成立，當場賠償對方27萬元，堪認已盡力彌補其行為造成之損害，因此量刑基礎已有不同，上訴有理，撤銷原判決，改判拘役55日，得易科罰金，緩刑2年。