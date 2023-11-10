累計至今年10月，遠傳合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為761.47億元、265.93億元與93.07億元，年成長率分別為4.2％、4.4％及18.1％；累計前10個月自結之EPS為2.86元，年增率達18.1％。

遠傳致力運用資通訊核心技術打造綠色新經濟，協助公私部門創新轉型，共同邁向「2050淨零排放」目標。推出「交通號誌不斷電系統（UPS）」，有效再利用Gogoro、光陽電動機車電池作為路口號誌電力備援，除了已導入台北市共187處重要路口，也開始在高雄市進行試行。遠傳自建平台「智慧充電服務」則提供一站式充電樁建置維運服務，全台建置數量突破6百支。更協助高雄市府導入「智慧路口」、「智慧觀光大數據」兩大智慧交通應用，提升道路安全與城市治理，建構數位化、智慧化的低碳未來城市。

接軌國際減碳趨勢，遠傳也積極協助校園實踐淨零轉型，日前攜手淡江大學、台灣微軟共同宣布啟動「全臺灣首座校園永續雲」，除了借助遠傳深耕永續雲的實作經驗，積極推動產學融合；更領先全臺院校，首度以學校為核心，結合校方、產業與校友力量籌組SDGs轉型聯盟，透過跨域創新的學術、產業科技量能，以自身綠色資通訊的實作經驗，透過科技打造低碳智慧校園。