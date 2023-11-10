苗栗檢警破獲越南應召站逮6人，查扣大批保險套等證物。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局9日晚間在苗栗地檢署檢察官彭郁清指揮下，結合新竹縣警局、澎湖縣警局、移民署苗栗縣專勤隊及桃園市專勤隊警力，在苗栗縣及新竹縣2地同步執行搜索，破獲以越南籍失聯移工阮女為首的跨國應召站，帶回2名主嫌、3名外籍賣淫女子及1名嫖客，詢後依法送辦。

苗栗縣警局外事科幹員日前接獲情資，指稱失聯移工阮女經營越南女子應召站，透過在色情網路論壇張貼性交易廣告及性感照片招攬客人，尋芳客再依廣告內容加入指定通訊軟體，並依阮女指引前往旗下應召站實施性交易。

警方循線清查嫌犯所使用車輛，再以車追人，實施跟監，最後成功鎖定位於竹南鎮的2處應召站，以及阮女位在新竹縣湖口鄉藏身處，9日晚間見時機成熟，發動搜索一舉將犯嫌緝捕到案。

阮女利用社群媒體招募同鄉失聯移工，或是觀光逾期停留越南籍女子賣淫，以每次性交易新台幣1千800元為代價，抽頭800元。因為自知旗下賣淫女子無合法居、停留身分，為躲避警方追查，由阮嫌定期派人前往應召站補充性交易用品、日常用品並收取性交易所得。

詢後，警方將阮女依違反刑法妨害風化罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，賣淫女子及嫖客依違反社秩法裁處。