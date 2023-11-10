富邦金控雖10月單月獲利以40.47億元落後國泰金和中信金，不過是累計前十月獲利首家突破700億元大關的金控，累計獲利與每股盈餘仍居各上市公司之冠。富邦金累計前十月稅後純益718.29億元，每股盈餘5.25元，其中北富銀10月與累計獲利均創下歷史同期新高。

富邦人壽10月稅後純益為14.70億元，累計前10月稅後純益為445.96億元。10月單月維持穩健獲利，主要投資收益來源為利息收入、基金配息收益及國內外股票及基金資本利得。債市方面，美國第三季GDP成長強勁，推升利率走高。策略上維持充足流動性部位，並於今年利率相對高位適度增加部位。匯率方面，台美利差持續擴大，加上地緣政治緊張造成資金匯出，10月份美元兌台幣升值0.47％，貢獻單月兌換利益。

台北富邦銀行10月稅後純益19.40億元，累計稅後淨利221.79億元，較去年同期成長4％，若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益，累計獲利較去年同期成長約16％。今年以來存放款業務動能穩健，利差持續提升，利息淨收益年成長8％，財富管理業務收益成長及信用卡消費金額增加，手續費淨收益年成長超過4成，以及金融商品操作收益較去年同期增加，帶動營收及獲利皆較去年同期雙位數成長。

北富銀信用卡有效卡數及簽帳金額成長，10月份有效卡數達529萬張，年成長超過6成，單月簽帳金額首次突破500億，達508億，相較去年10月成長超過8成，累積簽帳金額年增36％。截至10月底逾放比率為0.12％，備抵呆帳覆蓋率為1104％，資產品質維持穩健。

富邦產險10月稅後純益1.79億元，累計稅後淨損22.37億元。富邦證券10月稅後純益2.39億元，累計前十月稅後獲利57.28億元，年成長61％。