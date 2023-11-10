近日，一名女網友抱怨，男友已經30多歲，雖然有穩定的工作，也有房有車，不過晚上總是「抱著娃娃睡覺」，像個孩子一樣，讓她直言「不太能接受跟一個這麼幼稚的巨嬰交往」，貼文曝光後引發熱議。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，男友目前已經30幾歲了，有穩定的工作，也有車有房，「但一點也沒有30幾歲男人該有的樣子」，對方每天晚上都要抱玩偶、娃娃睡覺，且床上還擺放了好幾隻玩偶。

「為什麼可以這麼幼稚」，原PO抱怨，男友都已經老大不小了，總是像個小孩子，還要抱著玩偶睡覺，「我不太能接受跟一個這麼幼稚的巨嬰交往」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「人家有房有車有穩定工作，你有什麼？」、「不用說，直接分手，放過他」、「抱娃娃怎麼了，總比抱酒店妹好吧」、「抱神主牌會不會成熟一點？」、「妳男友寧願抱娃娃也不抱妳，妳該檢討了」、「習慣問題而已，而且抱娃娃比抱妳舒服」。