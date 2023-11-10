iPhone 15系列開賣以來成果斐然，選搭月租1399以上高資費者占比較前一代提升，加上台灣大哥大獨門方案助攻，有效推動用戶升轉5G，並在漫遊與遊戲相關收入加持下，推升台灣大(3045)10月份行動服務營收創108年1月後單月新高，年成長率更來到7.7％。智慧型手機月租ARPU年成長5.8％，達724元，亦為近四年新高。月租用戶月退租率持續維持低檔，僅0.7％。行動業務的亮麗表現，大幅推升整體電信服務營收，年增率逾7％，帶動10月份電信營業利益較去年同期成長10％。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，公平會已於10月11日附負擔通過台灣大與台灣之星之合併案，目前進入合併發行新股申報生效階段，依照本公司已於11月8日公告之訊息，合併基準日將以今年12月1日為目標。

全球數位化浪潮加速，台灣大運用ICT核心能力，舉辦首屆「2023硬科技日」(D.E.E.P Tech Day 2023)，發表業界首創五大深度賦能的黑科技平台，助企業在生成式AI的大航海時代搶占先機，強化企業的資安保護，賦能企業轉型升級。另一方面，台灣大看重與數位人才合作賦能升級，以全球IT人才首選企業為長期目標。