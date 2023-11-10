新北市議會今（10）日進行總預算審查，新北市議員戴瑋姍在結束前發言，認為新北市長侯友宜回到議會報告有必要，並說侯友宜警察出身，身為治安專家，「跟林國春議員一樣」，新北今年犯罪數卻創新高，質疑新北螺絲鬆了，讓林國春動怒，要求戴瑋姍「不要講我名字好不好」。新北市則回應，此發言是以片面之詞抹煞新北基層警察努力，令人遺憾。

新北市議會進行2024年度總預算報告，藍綠互相搶發言攻擊，針對是否撤下「佔領」質詢台的國民黨參選人侯友宜與民進黨參選人賴清德兩塊看板吵翻天，結束前戴瑋姍發言，認為侯友宜還是有必要回來報告，「都沒看到市長，只能在新聞上看他變胖還是變瘦，非常心疼他扛著國民黨大業往前衝」。

戴瑋姍說，明年度新北市預算史上新高，不太清楚侯友宜知不知道多出來編列在哪，「當然也體諒他是潛在候選人，也可能沒登記，也可能是副手，想說給他一點時間，等到登記完成看結果，如果他沒參選或備位，是不是可以要求侯友宜回來報告」。

接著戴瑋姍提到，侯友宜說2030要追上東京，但新北最近螺絲鬆了，看不到進步，甚至侯友宜今天提出治安政見，卻忘了去年度新北犯罪數史上新高，比去年多了三千多件，「連警察市長、治安大專家，跟林國春一樣，都無法好好處理治安」，並再次提及議員邱婷蔚的行車糾紛，讓林國春不滿，要求戴瑋姍「你不要講我的名字好不好，幹嘛提我的名字」。

新北市府回應，該指控是以偏概全抹滅新北市治安成效，抹煞新北基層警察同仁的努力，著實令人遺憾。

新北市政府強調，新北市治安甫於十月獲得有警界奧斯卡獎之稱的「國家警光獎」團體組偵查犯罪類第1名以及打擊詐欺個人組第1名在內一共九大獎項，有心人士不要混淆視聽，為達其政治目的抹滅新北警察弟兄不分晝夜打擊犯罪的心血，也一筆抹煞了中央一條鞭的警政團隊的努力。

新北市政府強調，治安絕非單一縣市的問題，需要中央和地方共同齊心協力，但令人遺憾的是，有心人士為了選舉，不斷拿新北當箭靶，進行政治抹黑攻擊，對新北警察弟兄穩定治安投入的努力刻意視而不見。