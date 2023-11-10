新北市議會今（10）日舉行2024年度總預算報告，不過藍綠又因市長侯友宜請假所衍生的問題展開激烈唇槍舌戰，甚至雙方都各自準備賴清德與侯友宜的人形立牌放置質詢台上，也讓無黨籍議員李翁月娥怒罵，「牌子放半天就好，放了快半個月是要嚇死誰？」

民進黨新北市議員顏蔚慈認為，立牌放台前沒有不好，侯友宜還是新北市長，放在新北市任何地方都沒有違和感，也很親切，甚至另一塊牌子寫的「安居樂業」也是所有人的心聲，大家都很希望市長回來。

顏蔚慈也以林國春來暗諷侯友宜，她表示對林國春講了很多都不贊同，但是敬佩他的精神，因為他即便在選立委，還是一樣出席新北市議會，並沒有請假，更舉侯日前所說的「選舉不是選漂亮的」，認為侯友宜應該出席總預算報告，因為這是首次預算突破2千億，預算在第653次市政會議通過，侯友宜沒有出席，強烈懷疑侯根本沒看過預算，如此要議員怎麼審？

國民黨議員黃心華則反批，大家既然到了議會，那就好好審預算，但民進黨常常歪樓，沒事找事放牌子搞一天多，讓議事停擺，他甚至希望民進黨讓劉和然上台報告，大家可以「問爆」他，而不是搞得腥風血雨，質問這是什麼政治意識？

國民黨議員林金結也說，總預算高是因為中央補助款，很感謝中央，既然市長要選舉正式請假，那劉和然可以報告就讓他報告，若不能報告就看書面來付委，因為侯友宜請假並不是首開先例，好不容易議員都在一起，下周就要開始小組審查，很期待大家看看地方建設哪裡被編列，大家趕快做決定，而不是互罵、互吐苦水。

民進黨議員李宇翔則說，如果劉和然把新北市政帶得虎虎生風，大家會不吝給予掌聲，但昨天PTT有網友爆料，客家局的哈客青年館連字都錯，甚至原民局長命字的羅馬拼音都寫錯，市長選總統，市府得罪客家族群、原住民，在背後幫忙「敗票」，這就是為什麼強調要侯友宜進議會。

對於藍綠爭吵不休，無黨籍議員李翁月娥也不忍發怒，她說自己是無黨，背後沒有政黨支持，拚得很辛苦才來到這裡（議會），但是每天在鬧，她要求蔣根煌捍衛議長的尊嚴與權力，亂講話的舉手就不要讓他發言，另外針對立牌一事，她也說放個半天就好了，「放半個月是要嚇死誰？」強調無黨的議員都是靠做事在拚，結果議會從2點多吵到5點都在講那些請假的事。