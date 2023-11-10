面對氣候變遷，為守護臺灣未來並邁向淨零永續，經濟部能源署邀請全國中小學生發揮創意，透過小劇場創作發想新世代節電手法，將節能行動推廣及落實到生活中，(4)日(星期六)於臺北市立動物園舉辦「112年度國民中小學節約能源創意七十二變-小劇場創作競賽」決賽，由「彰化縣鹿港鎮鹿東國民小學」拔得頭籌，喜獲10萬元獎金！

決賽現場的舞台活動豐富精彩，由充滿活力的學生搭配節約用電歌曲「關關燈」的開場舞蹈，洗腦動作及節奏，讓現場一起跳的大朋友和小朋友回家後都忘不了。參與比賽的小演員個個創意十足，演出劇情從家裡的節能到家鄉在地的能源發展特色、結合時事的報復性旅遊、流行的真人版動漫，甚至穿越時空劇情都搬上舞台，用他們的創意讓觀看的民眾不僅獲得節能知識，更喚醒大家的能源意識及有節約能源的動機。民眾如果錯過現場表演或是想再次回味，可以至「能源教育資訊網」(http://energy.mt.ntnu.edu.tw)查詢獲獎學校的精彩演出影片。

當日現場攤位以「阿光一日節能大挑戰」為主題，將一天生活中我們可以節能的機會，以趣味的遊戲闖關方式來呈現，讓來到動物園的親子都玩得不亦樂乎。除了學到更好的用電手法、冷氣室溫運動的資訊，以及沉浸式體驗瞭解淨零排放外，現場更是人手一支象徵運用再生能源的DIY風車，挑戰成功還有韓式拍貼照片及小禮物，讓參與的家長都敲碗明年還要再來！現場節能阿光也分享家庭節電手法，邀請大家一起為2050凈零排放努力!在家裡除了隨手關燈、拔除待機電器的插頭之外，檢查家中電器並適時汰換為能源效率分級標示1級及節能標章的產品，是非常有效的節能減碳方法。更有家長表示「現在夏天越來越長，這樣讓孩子可以從遊戲中認識節能的重要性，還讓我想起來要回家清洗冷氣濾網，真的是大人小孩都受用！」。

能源署同時邀請親子攜手節能省電愛地球，共同參與「冷氣適溫運動2623」，響應「會議冷氣適溫26°C±1」及「用餐冷氣適溫23°C±1」，減碳之餘也讓大家可以有舒適的環境，讓我們一起用節能行動面對極端氣候的挑戰，朝2050「淨零綠生活」大步邁進！