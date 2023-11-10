宜特表示，為營運資源有效整合，於運籌管理、技術、人才與資源共享下，優化資源配置以提升整體營運效率及強化競爭力，宜特轉投資持股達81％及61％之列入合併報表子公司-宜錦科技及創量科技，將依「企業併購法」第18條規定之方式合併。其中宜錦科技為存續公司，創量科技為消滅公司。
宜特表示，二家子公司併購後，預期可整合集團營運資源並簡化投資架構，節省管理營運成本與提升競爭力。
電子驗證分析廠宜特科技（3289）今（10）日公佈10月合併營收約為3.06億元，較上月增加0.18％，與去年同期相比，減少6.82％。累計前10個月合併營收31.93億元，年增3.37％。
宜特表示，為營運資源有效整合，於運籌管理、技術、人才與資源共享下，優化資源配置以提升整體營運效率及強化競爭力，宜特轉投資持股達81％及61％之列入合併報表子公司-宜錦科技及創量科技，將依「企業併購法」第18條規定之方式合併。其中宜錦科技為存續公司，創量科技為消滅公司。
宜特表示，二家子公司併購後，預期可整合集團營運資源並簡化投資架構，節省管理營運成本與提升競爭力。
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