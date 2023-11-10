展望11月，統一超指出，將持續藉由話題商品與主題式全店行銷活動刺激買氣，同時提供i預購、i划算、OPEN NOW等數位服務工具，滿足顧客購物便利性、開創門市新銷售機會。

統一超指出，台灣7-ELEVEN持續深耕OPEN POINT生態圈，持續串聯全台逾300大品牌通路、20萬家特約商店，創新規劃寵愛會員商品與服務。

同時，積極鼓勵會員跨11大通路消費可直接將發票存入「OPEN POINT會員載具」，參加即將於11月中旬開獎的「OPEN POINT會員載具雲端發票抽獎活動」，獎金總價400萬元現金價值的OPEN POINT點數，點數多元用途可當現金消費折抵、折抵代收帳單、跨日本旅遊消費累兌點，持續讓OPEN POINT點數好集、好用、好生活，吸引會員交易金額較去年同期成長近1成、會員貢獻持續創新高。

因應雙十購物連假商機，7-ELEVEN線下藉由逾6,800家門市推動「1010購物節」活動，主打寵愛會員滿額立折與加贈禮活動，串聯線上i預購、iOPEN Mall，提供豐富商品選擇與門市店取包裹服務，吸引人流入店開創門市銷售機會。

除此之外，為滿足歲末年終派對就近補給需求，7-ELEVEN設立萬聖節、巧克力大賞專案架等專區經營，持續蒐羅全球各地特色商品提供消費者豐富多元體驗，結合全店行銷活動、i預購、i划算等豐富行銷管道，持續聚焦新品上市、暢銷單品推廣，多元作法持續推升相關類別業績成長1～2成。