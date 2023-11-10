巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日從加薩走廊越境突襲以色列，雙方交戰至週五（10日）已35天。世界衛生組織表示，加薩走廊規模最大、位於加薩市的西法醫院（Al-Shifa Hospital）週五再遭轟炸，全境已多達20所醫院完全停止運作。民生圍困加上疲勞轟炸，加薩居民衛生條件惡劣，呼吸道疾病、腹瀉、疥瘡等多種傳染病患者大增，世衛8日特別對此提出警告。

半島電視台10日報導，傳染病發生的關鍵因素包括民生用水不足或受污染、居住環境過於擁擠、衛生條件遭破壞。環境髒亂、醫療資源匱乏，加薩居民健康、性命陷入重大危機。世衛8日報告指，腹瀉、水痘等傳染病感染人數正在飆升，醫療組織持續警告霍亂感染與爆發流行疫情的危險。

戰爭開打後，以色列切斷對加薩走廊供水，海水淡化廠欠缺燃料被迫關閉，衛生條件快速惡化，淨水、垃圾處理等基礎設施故障、停擺，污物經由水道擴散導致更多人生病。部分難民住的公寓民宅或聯合國設施既不安全更不衛生，街道垃圾不斷堆積，滋生更多病媒昆蟲與囓齒動物。紅十字國際委員會近東和中東部門表示，加薩230萬人口大多擠在南部3個行政區的收容所度日，環境擁擠有利疾病傳播，以色列數度要求加薩北部居民南撤也成疾疫傳染途徑。

加薩戰火持續超過1個月，和平議題仍難解，傳染病問題已經爆發。

衛生系統崩潰，廁所數量有限，聯合國人道主義事務協調辦公室（OCHA）說，加薩南部避難所所每個馬桶至少600名難民共用。除了衛生問題，軍事活動散發的毒氣也會引發呼吸道疾病。醫院個人防護裝備、清潔用品不足，醫護人員也可能感染或傳播疾病。

世衛統計數據顯示，10月中旬以來，加薩境內出現好幾種傳染病疫情：

聯合國在加薩走廊南部甘尤尼斯（Khan Younis）向流離失所巴勒斯坦難民提供帳棚棲身，難民生火煮食。（資料照／美聯社）

一、上呼吸道感染：至少5萬4866例，主要影響呼吸功能，症狀包括流鼻水、咳嗽、喉嚨痛。戰爭爆發前，上呼吸道疾病就已經是加薩走廊第6大常見死因。

二、腹瀉：超過3萬3551例，其中至少半數5歲以下。2021年與2022年加薩5歲以下兒童平均每月2000例。飲用遭污染的水是致病主因之一。

三、皮疹：登錄病例已1萬2635例。病毒細菌導致皮膚紅腫發癢發炎。

四、疥瘡與蝨子等寄生蟲傳染病：至少8944例。蝨子通常躲在毛髮之間；疥蟲喜歡鑽進皮膚引起疥瘡，通常出現在身體其他部位。兩者均引發嚴重搔癢。紅十字國際委員會近東和中東部門表示，皮疹、疥瘡是生活環境供水量不足、無法維持適當衛生條件的初步跡象。

五、水痘：通報至少1005例。感染水痘病毒會引起搔癢、水疱型態的皮疹、發燒。患者以兒童為主，少數成人也會受影響。