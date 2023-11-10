此外，為配合子公司長廣精機營運發展、吸引及留任所需專業人才，並符合申請股票上市(櫃)前降低持股規定，長興董事會通過子公司長廣精機辦理現金增資發行普通股新股850萬股，並擬全數放棄本次對長廣精機現金增資案全數可認購股數。長廣精機增資後，實收股本從5.2億元提高至6.05億元；屆時，長興對長廣精機之持股將由100％降至85.95％。

長興是亞洲最大合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商，其中PCB相關電子材料有乾膜光阻劑（DF）、銅箔基板（CCL）。生產基地遍及台灣、大陸、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等24地；在高雄、蘇州設立研發中心，也在北京及大陸7個廠內配置實驗室，開發高端產品應用，深耕材料產業。

長興表示，前三季合成樹脂營收比52.22％，分電子材料、特用材料營收比各為25.25％、21.86％。伴隨下游需求自底部攀升，加上原油價格上漲刺激客戶備貨，第三季出貨量顯著增加，規模經濟的效益帶動，第三季獲利超越上半年總和。

展望後市，長興認為，在大陸需求逐漸回升下，合成樹脂、特用材料出貨穩定增加，電子材料則在產業庫存逐漸回到健康水位之後穩定出貨，下半年表現將優於上半年。惟終端需求仍未明顯加溫，暫保守看待第四季景氣。