紅陽科技日前獲「數位部產業署的第三方支付服務機構服務能量登錄」認證。近期再推出新的金融應用，與新纖集團旗下遠信資融戰略合作，聚焦於消費金融分期付款業務。

遠信所提供的「月付大人免卡支付」具備「靈活分期選擇、便捷申請即時授權、低息消費優惠」三大優勢，及「先買後付、無卡分期、行動支付」三大功能，消費者免年費、可享受先消費後付款、小額訂單一期付清或大額訂單彈性分期還款的購物便利。

紅陽與遠信表示，雙方具有支付技術經驗、風險控制體系以及行業專業知識等優勢，未來合作後，可望協助企業、商店擴大客戶群及增加銷售機會，促進業績提升，也為消費者提供更靈活、更便捷、更優惠的金融服務。

未來，紅陽也會透過母公司大宇資集團資源，進一步強化資訊安全措施，實現金流交易服務系統的雲端化，為商店、消費者提供優質、安全、方便的金融科技服務，也將持續引進金融科技領域的創新應用。