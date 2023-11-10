經濟部10日公布第3季電腦及資訊服務業、專業技術服務業及租賃業營業額。今年第三季電腦及資訊服務業營業額1,400億元，為歷年同季新高，年增7.3％，其中電腦程式設計業1,024億元，年增4.1％，主因軟硬體規劃設計、網路儲存伺服器系統建置案增加所致；資訊服務業376億元，年增17％，主因網站拍賣平台之管理業者調高服務手續費以及推出多樣化促銷活動，加上代客處理電子資料交換及雲端設備服務需求強勁所致。

今年第三季專業技術服務業營業額925億元，為歷年同季新高，年增5.6％，其中管理顧問業289億元，年增7.2％，主因品牌行銷、生產及財務管理等顧問諮詢業績活絡所致；廣告業及市場研究業406億元，年增5.2％，結束連三季負成長，主因汽車、日常清潔用品等廣告下單量提升所致；專門設計業206億元，年增4.3％，主因資訊、旅遊、美食等展覽活動設計案件量提高，加上百貨專櫃之設計承攬業務增加所致；攝影業24億元，年增5.3％，主因結婚對數較上年同季增加，加上婚紗攝影業者積極參展促銷所致。

今年第三季租賃業營業額461億元，為歷年單季新高，年增11.6％，其中機械設備租賃業111億元，年減2.7％，主因半導體設備、營造工程機械設備承租業績下滑，惟辦公事務機械設備租用需求成長，抵銷部分減幅；運輸工具租賃業326億元，年增17.5％，主因企業用戶長租車業務穩定及高單價車出售業績成長，加上業者推出共享汽車服務，吸引消費者租車所致；個人及家庭用品租賃業24億元，年增11.1％，主因自行車、家庭用品及影視器材設備等租用需求熱絡所致。