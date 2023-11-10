台泥（1101）董事會10日通過第三季財報；累計今年前三季稅後純益約61.96億元，較去年同期增加112％，每股稅後純益0.82元。

今年獲利較去年同期成長，台泥指出，主要是電力及能源獲利增加，以及是投資歐洲水泥獲利增加。

持續投入新能源事業，台泥分析，非水泥營收佔合併營收，已從去年前三季的29％增加到今年同期的37％。營業毛利率從去年前三季的6％增加到今年同期的18％。