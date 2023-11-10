民眾黨總統參選人柯文哲今天晚上到嘉義市鎮天宮廟口開講，批民進黨貪腐，前瞻計畫8400億、防疫特別預算8400億、買軍火1兆經費的流向都講不清楚；還說要「用個人努力讓團體變好，而不是個人靠團體沾光」，暗酸藍綠總統參選人靠政黨「吃祖產」。

柯文哲說，30年前民進黨還在黨外時期是有理想，但權力使人腐化，長期完全執政之後，前瞻計畫8400億、防疫特別預算8400億、1兆購買軍火、進口雞蛋報廢5400萬顆跑去哪裡？都講不清楚。

民眾提問藍白合、接不接受「侯韓配」或「韓侯配」？柯文哲說，現在問題不是誰配誰，是人家要不要跟你配，柯文哲的支持度超過民眾黨，侯友宜的支持度低於國民黨、賴清德的支持度低於民進黨，他就反省應該是「個人的努力能讓團體變好，不是個人要靠團體沾光」，也就是說因為個人努力而讓團隊進步，不是「吃祖產」。

民眾提問民進黨認為陸生納健保會拖垮健保，但現在又說要將陸生納入健保，柯文哲對陸生納健保有何看法？

柯文哲說，醫療是人權，民進黨已執政7年半，賴清德為何現在才想到要把陸生納健保？不要選舉到了才想到納保，陸生也是人，要有人道關懷，陸生是年輕人，不太會用到健保，不會拖垮健保。