大陸外交部發言人華春瑩10日晚間宣佈，應美國總統拜登邀請，大陸國家主席習近平將於11月14日至17日赴美國舊金山舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。

中美兩國元首從去年11月14日在印尼峇厘島出席20國集團（G20）峰會期間會晤之後，對於二次「拜習會」已經醞釀許久。包含今年中美高層多次互訪對話鋪陳，稍早從美國財政部長葉倫、美國國務卿布林肯、美國白宮國家安全顧問蘇利文等人訪華，之後在第三方國家中美高層多次會談，再到近期的大陸外交部長王毅回訪，與現正訪美的大陸國務院副總理何立峰等。

而中美之間的溝通機制與頻繁度也在會晤前回溫。根據美國外交關係協會（CFR）中國研究資深研究員張彥分析，此次包含台灣問題、打擊類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）、以巴衝突與因應氣候變遷將是「拜習會」4大焦點議題。另外還包含中美恢復軍事對話與涉及科技、貿易、財經等各面向都備受關注。