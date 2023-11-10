陽明海運善盡企業社會責任，響應聯合國永續發展目標並呼應2050淨零碳排政策，積極推動環境永續ESG相關措施，自2023年第4季開始，率先於岸上辦公據點使用綠電，除朝年度目標達成總公司及北中南各營業據點用電量至少20%使用再生能源外，亦規劃逐年提高使用綠電之比例。同時，為倡議SDG11永續城鄉及SDG13氣候行動理念，陽明海運於其位在台北自有辦公大樓屋頂上建置具有綠化生態、隔熱節能、員工休憩功能之「生態綠屋頂」，並於本月10日正式啟用。

地球暖化對環境造成的影響日益嚴重，而都市水泥叢林導致的熱島效應更威脅居住環境，陽明海運積極應對氣候變遷議題，透過綠色設計理念於台北自有辦公大樓建置「生態綠屋頂」，配有完善能源循環及綠色生態規畫，包含雨水回收槽、牆面綠化區、景觀步道、儲能式太陽能系統、生態水培系統及自動澆灌系統等多層面配置，藉由太陽能光電系統產生用電，預估每年將節省近3,960度用電。透過屋頂農園建置，種植多年生藤蔓等植栽以增加屋頂綠覆面積，更搭配可食地景(Edible landscaping)概念栽種多種植物，包括可食香草區、500株福山萵苣、76株高麗菜、200株廣島菜及4棵水耕型香蕉，不僅活化建築物空間，每年植栽固碳量更可達336公斤，節能減碳及美化市容景觀的同時，亦搭建人工鳥屋，期待都市這塊小綠地能讓鳥類得以安心繁衍、覓食及棲息，創造對自然生物友善環境，將農耕體驗、知識與自然生態帶入城市生活中，成為員工在工作之餘可放鬆身心的生態場所，進而延伸實踐陽明海運SDG3健康與福祉及SDG8就業與經濟成長之理念，提供員工一個安全又舒適的工作環境。透過綠電及綠化設計的逐步導入，陽明海運從營運據點節能減排做起，期望逐步落實環境永續願景！