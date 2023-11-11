不少出社會多年卻仍是單身的男性，都很容易墜入情網，就有女性瞄準這點輕鬆騙取錢財。日本一名女子渡邊麻衣(Mai Watanabe)年僅25歲，但玩弄男人經驗豐富，她更將手法寫成一本「戀愛教學手冊」上網販售，就有買家藉由書中教學成功騙取千萬日幣，如今終於遭逮。

根據日媒TBS報導，渡邊麻衣高中退學後就到風俗店工作，但仍為錢所苦，她便開始向風俗店顧客示好，讓對方以為有機會，成功騙取金援。以此為經驗，渡邊開始了「玩弄男人」的人生，甚至出書販售，書中詳細教導女性該如何騙取男人金錢，包括佯裝自己身世悽慘、家庭不和，藉此博取「乾爹」們的同情心，渡邊甚至還用圖解，讓買家們更好理解，有如升學筆記。

渡邊販售的教戰守則中，詳細記錄該騙取的男性類型，甚至圖解教學。(圖／取自twitter)

書中還表示，最好的目標是「孤獨的男人」、「沒有特別興趣的男人」、「愛情經驗少的男人」、「不擅理財的男人」與「沒被別人依賴過的男人」，一本要價高達2.8萬日幣(約台幣6000元)，販售超過2000本，其中有女性向渡邊購入教學手冊後，成功騙取從2名男人1000萬日幣(台幣約214萬)，這名女性事後還跟渡邊回報「戰況」，但卻因此成為警方逮人的線索，循線找到源頭渡邊。

警方逮捕渡邊後，發現渡邊本人已從多名男性身上騙取上億日圓，其中有50歲男子被騙2700萬日幣(台幣約577萬)、54歲男子被騙1.2億日幣(約2500萬台幣)，本人則承認指控，等候12月開庭中。