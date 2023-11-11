完成12天台灣東南海域「海、空遠海長航」訓練的中共解放軍山東號航母，傳出8日晚間進入台灣海峽。國防部9日表示，中共山東號航艦編隊自8日下午起，沿台海中線以西由南向北航行，上午8時許，經北部海域持續朝北航行，國軍運用聯合情監偵手段，綿密掌握海空域動態。對此，前海軍艦長呂禮詩8日對於「大選前後，山東艦編隊會再來嗎？」給出了答案，他坦言「當然會再來」，甚至指出「不為了台灣選舉，是為了解放軍自己的訓練」，引發討論。

呂禮詩8日在網路節目《觀點│世界一把抓》中表示，「當然會再來，為什麼？不為了台灣選舉，是為了解放軍自己的訓練，現在遼寧艦才剛剛修出塢，上面艦載機的飛行員要熟飛，所以他的飛行員也要訓練，山東號的飛行員也要訓練」，呂禮詩坦言，「所以跟台灣的大選沒有什麼關係，直接關係當然沒有，間接關係當然有」。

呂禮詩最後強調，2023年中國大陸軍事報告是對解放軍軍力提升講得最清楚的，這次選舉就是和平與戰爭的選擇，「看看你的敵人」他提醒大家，還會做出戰爭的選擇嗎？