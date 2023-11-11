警方逮獲包括曾姓主嫌在內共七名嫌犯，並持續追查其餘共犯。（警方提供／任義宇高雄傳真）

高雄新興區一處大樓前，於10日清晨5時20分有十多人聚眾鬧事、砸車，造成大樓大廳與3台汽車、2台機車毀損，並迅速逃逸離開現場，警方立即組專案小組查緝，於17小時內逮獲20歲曾姓主嫌與其餘6名同夥，另有數人仍在逃，持續追查中。

警方表示，今天上午5點20分接獲報案，有群眾在七賢一路大樓鬧事，立即出動快打警組趕赴現場，到場時群眾已開車逃逸，現場發現該大樓有裝潢遭毀損、路邊停放之3台汽車、2台機車也遭砸毀。

據了解，曾男等人在日前於該處大樓5樓酒店消費，疑似酒後情緒不穩，與酒店人員產生衝突，心生不滿於是由曾男率眾前往該處大樓滋事。

案發後，新興分局與刑警大隊組成專案小組，並報請高雄地檢署任亭檢察官指揮偵辦，以科技偵查、大數據分析，擴大調閱監視器，以車追人，於17小時內於梓官區逮獲曾姓主嫌，並陸續抓到20歲曾男、27歲郭男、22歲林男、18歲許男、20歲芳男、25歲楊男等共7人到案。

警方說明，遭逮7人將已將持續追查其餘同夥，涉嫌妨害秩序、毀損等罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押，並持續追查其餘共犯，以及相關不法行為，以違反組織犯罪防制條例偵辦。