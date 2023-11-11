科技大廠勁揚，多頭信心受到提振，美股今天收紅，延續11月漲勢。

道瓊工業指數終場上漲391.16點，或1.15%，收在34283.10點。

標準普爾500指數上漲67.89點，或1.56%，收在4415.24點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲276.66點，或2.05%，收在13798.11點。

費城半導體指數上漲139.401點，或4.04%，收在3591.738點。（譯者：徐睿承）1121111