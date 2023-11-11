加薩走廊和埃及之間的邊界再次關閉，使得在巴勒斯坦飛地的34名巴西人及其家人無法如預期於今天離開。巴西外交部指出，將繼續努力讓巴西公民盡快撤離加薩。

巴西外交部長維艾（Mauro Vieira）今天在總統府高原宮記者會中表示，鑒於加薩的局勢，無法確定何時可以進行救援，「巴西公民已被列入獲准離開加薩走廊的外籍人士名單，但因為連續3天關閉邊界，無法確認他們何時可以離境」。

連接埃及和加薩走廊的拉法（Rafah）關卡是進出巴勒斯坦飛地的唯一通道，以色列、埃及和哈瑪斯達成協定後，自1日以來外籍人士和受傷的巴勒斯坦人已被允許離開加薩。

4日以色列轟炸一支載有受傷人員的救護車車隊後，關卡被關閉，6日短暫開放後，因埃及指責以色列未能遵守關於撤離傷患的協定，而以色列指責巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）試圖將成員偷偷帶上救護車撤離，拉法關卡再度關閉。

巴西外交部9日確認將巴西被列入獲准遣返其公民的國家名單，等待離開加薩走廊的34名巴西人目前在靠近埃及邊境的甘尤尼斯（KhanYounes）和拉法避難。

離開加薩後，他們將前往埃及首都開羅，搭乘巴西空軍飛機經義大利羅馬、西班牙拉斯帕馬斯（Las Palmas）返抵巴西。

巴西人遲遲未被列入獲准離開加薩走廊的外籍人士名單，導致巴西和以色列之間的關係緊張。

最近以色列駐巴西大使宗希恩（Daniel Zonshine）與巴西在野黨議員和前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）會晤，以及以色列當局關注巴西聯警逮捕2名疑似真主黨（Hezbollah）成員並計劃在巴西發動一系列襲擊，更加深兩國之間的緊張局勢。

波索納洛的支持者透過社群媒體，將在加薩的巴西人撤離行動政治化，歸功於波索納洛，因為波索納洛向尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府提出要求，允許巴西公民離開。

10月7日哈瑪斯武裝分子對以色列發動突襲，造成1400人死亡，200人被扣為人質，以色列隨即在加薩發動一場軍事行動作為報復，造成1萬800多人死亡，其中包括4400多名兒童。（編輯：陳承功）1121111