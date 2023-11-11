馬英九開第一槍挺全民調 朱立倫曝「細節詳談中」：給我們一點時間 @ChinaTimes

「藍白合」膠著，不過前總統馬英九10日拋出震撼彈，表態支持藍白合以全民調，決定是「侯柯配」或「柯侯配」。對此，國民黨主席朱立倫11日首度表示，目前2黨協商仍持續中，重點是對比、互比跟佔比，請大家多給一點時間。而台中市長盧秀燕也表示，只要候選人談得攏，大家都會支持。

昨日馬英九開第一槍，成為國民黨內第一個表態支持全民調的人，韓國瑜馬上跟進表示支持，但黨中央第一時間回應仍堅持同時比較個人與政黨的國民黨版「全民調」。

朱立倫今日於媒體聯訪時表示，國民黨跟民眾黨的協商還在持續進行中，現在的想法都是以全民調的方式，但真正的重點在於對比、互比跟佔比的問題，他跟民眾黨主席柯文哲會秉持一切以台灣人民的福祉，以大夥為最重要的目標。

朱立倫也說，請大家給我們一點時間，最重要的目標是在這次可以創造台灣民主的新政治，透過政黨合作成為聯合政府，目前已完成絕大部分，希望在最後階段繼續秉持這樣的信心跟決心，把個人放小，以台灣人民的福祉為目標。

而台中市長盧秀燕也表示，只要雙方的候選人可以談得攏都會支持，最重要的是，時間非常緊迫，雙方必須盡速以大局為重、以台灣的民意來考慮。