北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓外交部譴責美國國務卿布林肯（Antony Blinken）批評北韓與俄羅斯關係的言論，並說這只會加劇朝鮮半島政治和軍事緊張局勢。

法新社和路透社報導，布林肯本週稍早在日本參加完七大工業國集團（G7）外長會議後訪問南韓，會晤南韓總統尹錫悅及其他高層官員。

布林肯9日在首爾表示，北韓和俄羅斯軍事關係「日益密切且危險」，敦促北韓的主要盟友中國協助約束平壤當局。

布林肯說，他和南韓都很擔憂北韓和俄羅斯加強軍事合作，形容這兩國的「雙向關係」涉及軍火運輸和技術供應。

北韓今天譴責布林肯的說法「不負責任且挑釁」。

根據官方媒體北韓中央通信社報導，北韓外交部表示布林肯的言論「只會加劇朝鮮半島及區域的政治危險和軍事緊張」。

北韓外交部說：「美國該習慣北韓和俄羅斯關係發展的新現實。」

聲明還說：「無論別人怎麼說，追求獨立、和平、友誼的北韓與俄羅斯友好合作關係，都將穩步發展壯大。」

俄羅斯和北韓目前都遭受國際制裁，前者是因入侵烏克蘭，後者則是發展核武和飛彈計畫。

南韓近日表示，北韓向俄羅斯運送100萬枚砲彈，支援俄國在烏克蘭的戰爭以換取衛星技術建議。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1121111