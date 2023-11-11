蔡英文總統11日到台中北屯福隆宮贈匾，也力挺立委參選人莊競程。(莊競程提供)

蔡英文總統11日到台中北屯福隆宮參拜並贈匾，也力挺立委參選人莊競程。(莊競程提供)

選舉倒數60多天，力拚國會過半，蔡英文總統11日到台中北屯區福隆宮贈匾，她細數近幾年施政，包括長照預算大幅增加、台灣經濟實力在全球供應鏈占重要地位及國防產業等，蔡英文說，「全球都說要上架台灣，為何還要下架民進黨？」執政黨每2年要被檢視1次，「沒有一黨獨大，人民才最大」，呼籲選民支持民進黨。

蔡英文到北屯福隆宮參拜，贈廟方寫有「德厚仁昭」的匾額，並力挺爭取連任的第5選區立委參選人莊競程，蔡英文說，莊競程是國會評鑑最優良的立委，執行力與法案預算審查都100分，也爭取許多地方建設，呼籲選民讓莊競程繼續當選，讓國會繼續過半。

蔡英文也說，她當總統的時候長照預算才50億元，明年將提高到870億元，而0到6歲國家養的經費1年1000億元，政府都準備好了；很多人問蔡英文執政花那麼多錢，錢從哪來？全因這7年國力增長很多，今年GDP預估23兆元，除了福利政策，國防也是要投資的，台中重要產業是機械業，與國防有很大關係。

蔡英文強調，台灣這幾年經濟成長超過全球平均值，經濟產業能力在全球供應鏈中無可取代，台灣有能力發展並保護自己，全世界都在說要保護台灣，大家說要上架台灣，既然大家都要上架台灣，為何要下架執政黨？呼籲選民支持賴清德、讓民進黨繼續執政。

「沒有一黨獨大這回事！」蔡英文說，莊競程是指標中的指標，他過的話國會就會過半，國會不過辦很難做事；執政者每2年要被選民檢視1次，民主機制都有制衡與檢查，看執政者做得好不好，像是她2016當選總統，2018年地方選舉大家讓她輸了1次，之後繼續加油，2020年選民又給她肯定，「沒有1黨獨大，人民最大」。

莊競程則說，他4年前進入立法院時，長照經費1年約390億元，經爭取後成長到650億；0到6歲育兒津貼補助也實現。