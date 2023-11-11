巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）今天說，巴勒斯坦自治政府可在治理加薩走廊上發揮作用，條件是要有也涵蓋遭占領的約旦河西岸的全面政治解決方案。

路透社報導，以色列約兩週前展開地面行動以摧毀伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas），現在以軍已深入加薩走廊（Gaza Strip）內部，各界紛紛揣測這場戰鬥結束後，加薩的未來會是何種樣貌。

美國已表示，以哈戰爭結束後，加薩應由巴勒斯坦人治理，但這實際上將如何運作仍是未知數。

阿巴斯說，他認為以色列對加薩的事件負有全面責任。

哈瑪斯槍手10月7日自加薩對以色列發動跨境突襲，隨後以色列對加薩展開空中與地面攻擊。巴勒斯坦衛生當局表示，加薩遭受長達數週的轟炸，有超過1萬1000人喪命。以方今天將哈瑪斯突襲行動造成的死亡人數從1400人下修至約1200人。

阿巴斯表示，巴勒斯坦自治政府可成為建立獨立巴勒斯坦國更廣泛政治解方的一部分。

他說：「加薩是巴勒斯坦國不可分割的一部分，我們將在包含約旦河西岸（West Bank）、東耶路撒冷與加薩在內的全面政治解決方案架構下承擔起所有責任。」

自2014年美國斡旋的上一輪和平會談陷入僵局後，尋求就「兩國方案」（two-state solution）達成協議讓巴勒斯坦獨立建國的行動停滯近10年。雖然美國等國持續呼籲達成兩國方案，但沒有重啟和平進程的任何明確跡象。

阿巴斯說，應該舉行國際和平會議，在國際保證的支持下敲定確切時間表。