北市婦幼隊聯手FOOD 超人拍攝防詐宣導短片。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

雙11及年終購物熱潮登場，詐騙集團也搭上此「商機」趁勢搶攻詐財。為防止民眾網購時被騙，北市婦幼警察隊邀請知名3D動畫FOOD超人參與短片拍攝，提醒民眾4招防範網路購物詐騙手法。

婦幼隊表示，一要嚴防假賣家，歹徒常佯稱無法下單或系統異常，傳送連結繼續交易動作，提醒假網址也有可能轉換成短網址誘騙，避免點擊或填入身分證號碼、信用卡卡號及帳號密碼等敏感資料，以防不法分子有機可乘。

再來民眾可檢舉假廣告，犯罪集團常利用超低價格吸引消費者，或使用一頁式促銷廣告誘使民眾下單，然後提供假貨或不發貨，警方提醒網購前要確保商品價格在合理範圍內，並慎選合法電商平台或具有官方授權的賣場。民眾若發現疑似詐騙廣告，可至「165全民防騙網」檢舉。

婦幼隊表示，交易前應仔細閱讀並理解購買條款和退貨政策，合法網路商家通常會提供明確退換貨保證，如賣家條款模糊或不合理，應保持警惕，避免遭受損失。也可使用Google地圖查詢網站上登記的公司是否確實存在，以避免求償無門。

最後要掛斷假客服電話，民眾接獲假客服聲稱「人員操作錯誤」、「重複扣款」、「誤設為分期付款」等，需至自動提款機、網路銀行或購買遊戲點數才能解除設定，對於這種老哏話術，應立即先掛斷來電，直接撥打商家官方電話或165專線查證。

婦幼隊表示，FOOD超人是一個具有正義感的角色，也是很受親子歡迎的動畫，希望藉由宣導合作，傳遞正確識詐教育資訊，讓小朋友提醒大朋友，大朋友帶著小朋友一起認識詐騙犯罪態樣，學習如何保護自身權益。