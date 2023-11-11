50歲翁姓角頭因不滿家屬遭警方保護管束，竟撂人包圍派出所咆哮、怒吼點名廖姓員警「出來面對」，更一度衝入派出所進行理論。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北三重1名50歲翁姓角頭，日前不滿家屬遭警保護管束，竟撂人包圍三重派出所，不僅咆哮還怒吼點名廖姓員警「出來面對」，更一度衝入派出所。離譜嗆聲畫面流出，引發社會嘩然。知情的高階警官透露，警政署有意將黃姓所長調離主管職，此消息傳出，基層瞬間炸鍋，對警政署決定表示不滿；三重警分局對此則回應「正在查處中」。

針對三重派出所近日爭議，某高階警官透露稱，確實聽聞高層有意將該名黃姓所長調離主管職，目前的所長職位應該保不住，不過依程序還是要有督察室調查後，再將結果呈報到警政署，由署來做最後決定。

據了解，三重派出所黃姓所長為警大82期畢業，先前於新莊分局新樹所、三重分局中興橋所擔任所長，因工作認真、表現優異，於9月25日調任三重所所長，與同仁相處愉快、互動良好。據熟識同仁表示，該所長年輕有為、做事認真，幾乎以所為家，未料才到任40天就遇到這樣的狀況，如今高層要將這難得一遇的好長官調離，感到相當不捨無奈，紛紛為其打抱不平。

回顧本案，三重警分局日前接獲一件打架糾紛案件，至現場發現50歲翁男與44歲妻子王女雙雙咆哮拉扯，廖姓員警見狀即刻上前將二人分開。翁男抵抗員警制止行為，廖員認為翁男已酒醉且有傷人之虞，依據警察職權行使法第19條施以保護管束，於當日5時許責由家人帶回，翁男晚間再揪眾至派出所喧鬧。

警方後續進行驅離，隨即於4小時內將14名滋事者逮捕歸案，待地檢署複訊後，主嫌翁男聲壓禁見，父母各25萬元交保，且諭令翁姓夫妻每周須向三重警分局偵查隊報到。

此外，也有一名知情人士指出，該名所長做法欠妥處在於案發當下並無「強勢執法」，也並未即時向上通報處理，以至於事後引發一連串風波、導致民眾不良觀感，這才惹怒了高層。