Cam Reddish, COLD 🥶



Lakers up 5 with 1:10 remaining!



🏆 NBA In-Season Tournament

🏀 West Group A action on ESPN pic.twitter.com/KwdxfZUltF — NBA (@NBA) November 11, 2023

「小皇帝」詹姆斯雖在11日成為史上首位失誤達5000次球員，卻貢獻32分、11籃板與6助攻，搭配「一眉哥」安東尼戴維斯傷癒復出摘18分、11籃板，幫助湖人最後以122比119逆轉擊敗地主太陽，總算中止3連敗，且拿下本季客場首勝，也讓杜蘭特38分表現沒用。

儘管迎來安東尼戴維斯傷癒復出，湖人還變陣用雷迪許取代里夫斯先發，卻守不住杜蘭特、畢爾兩名太陽主力射手火力，也讓湖人始終處於苦追窘境，上半場結束，太陽63比55領先，畢爾半場20分，杜蘭特也有16分，湖人以詹姆斯19分最高。

比賽來到末節產生變化，湖人接連投進4顆三分球，帶起末節16比2開局，反以105比98超前，儘管太陽持續追分，雷迪許卻在最後1分10秒投進三分球，湖人領先5分，普林斯又在最後25秒放進兩分，葛雷生艾倫雖投進三分球，安東尼戴維斯最後1.9秒兩罰俱中帶走勝利。

雖然最後關鍵時刻沒上，羅素仍替湖人貢獻19分、9助攻，雷迪許拿下17分，里夫斯替補拿到15分、7助攻；太陽除了杜蘭特，畢爾也有24分，卻在下半場只拿4分，紐基奇14分、9籃板及7助攻，艾瑞克戈登13分，戴文布克續因受傷沒打。