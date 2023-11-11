歹徒假冒朋友刊登販售手機的訊息。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

最近正是1111購物節，民眾因廠商祭出優惠而有較多的消費活動，警方發現，經過平時密集宣導，購買高單價物品如精品或手機，民眾透過私下交易已有顯著減少，但近期發現透過「友人」購買iPhone遭詐騙的案件有增加的現象。

南部一名30多歲陳姓家庭主婦，習慣透過網路購買生活用品，也因為在家時間很多，時常瀏覽臉書關心朋友近況。

10月初陳女透過臉書看到高中同學簡男在個人留言板發文賣手機，文章稱通訊行朋友開幕活動，有限量販售9支iPhone 14 PRO，數量有限看到的朋友自行加LINE詢問。

陳女加入貼文提供的LINE帳號詢問名為小瑤的客服，陳女向小瑤確認手機庫存、顏色及容量後，小瑤稱仍有庫存並要求陳女至超商購買APP Store點數卡翻拍交付，並貼心截圖指示陳女如何操作機台購買遊戲點數，陸續購買3張面額6000元的遊戲點數，再依小瑤指示拍照回傳，完成後小瑤稱自己也想要購買公司的手機，因為身分為員工不能自行下單，要陳女再協助多購置1支手機，陳女發覺有異，立即撥打簡男手機才發覺簡男臉書帳號被盜，損失1萬8000元。

刑事局提醒，民眾若在社交平台上看到現實中認識的友人販賣物品，務必透過除了社交平台的方式聯繫確認、要求以點數交付也要有所警覺，購買物品請透過有第三方支付功能的電商平台或官方購買管道交易，以免遭詐。另建議民眾社交平台可利用雙重認證功能，即下載輔助APP例如Google Authenticator、Duo Mobile或其他APP，以免周遭親友因為自己的帳號被盜而成為詐騙案件的受害者，若有相關疑問可撥打165或110查證。