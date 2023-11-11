台北市文山一分局警員日前在巡邏勤務時，忽然聽見路旁一名菜攤上的老婦人在談話中提及「匯款至國外」，員警立馬上前關懷提問，終順利阻止了老婦人遭「假愛情」詐騙的戲碼發生。

警方表示，該名七旬老婦人日前在LINE上，有一名自稱以色列將軍的陌生男子將其加為好友後，便開始對其展開熱烈追求，除每天晨昏定省、噓寒問暖，更進一步傳送其英氣挺拔的自拍照給她後，等到其深陷他為她所羅織的愛情陷阱而無法自拔時，便開始謊稱因近日以色列戰爭而受困，希冀其能夠出錢幫他逃離困境，讓他來臺灣與其碰面，惟需新臺幣10萬元方能使其脫離困境，婦人聽聞後並不疑有他，便匆忙打電話尋求身邊的親友幫忙協助湊錢。

所幸蒼天有眼，適遇員警巡經耳聞，並不厭其煩、耐心向其解釋有關「假交友」等相關的愛情詐騙手法，輔以案例分享，進而使其脫離「愛情詐騙」的漩渦中，順利遏阻詐騙案件的發生，也保住了其僅有的存款。其對警方的關懷及積極攔阻詐騙精神感到萬分感激，直呼員警除了是「人民的保姆」，更是她的救世主。

文山第一分局提醒您，詐騙集團手法層出不窮，民眾接獲不明好友申請時千萬要小心謹慎，如遇對方要求交付金錢時應保持冷靜小心求證，請立即掛斷電話，並撥打165防詐騙諮詢專線及110報案求證，避免因一時遭愛情沖昏頭，讓詐騙集團有機可趁。