數十萬名示威群眾將走上倫敦街頭支持巴勒斯坦，由於今天是英國的國殤紀念日，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）已批評這場遊行不尊重其他人，許多人則擔心活動引發暴力事件。

國殤紀念日是為了緬懷在戰場上犧牲生命的軍人。

路透社報導，這場「支持巴勒斯坦全國大遊行」是自巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）今年10月7日突襲以色列以來，第4場在倫敦舉行的聲援巴勒斯坦活動；但各部會首長說，這場遊行碰上紀念第一次世界大戰結束的「停戰日」（Armistice Day）和緬懷命喪戰場軍人的紀念日，應該取消。

警方表示，屆時有近2000名警察執勤，無論是遊行群眾或反對示威的右翼團體和老兵，只要出現失序行為都將取締。

倫敦都會區警察局副助理總監泰勒（Laurence Taylor）說：「我真的認為，如果那些團體都來了，秩序會嚴重混亂。」

他告訴記者，「這週末的警務行動很繁重」，會「很有挑戰性，很緊張」。

包括英國在內的西方國家政府和許多公民都大力支持並同情以色列遭到哈瑪斯襲擊。但以色列猛烈回擊加薩（Gaza），也引爆了怒火，倫敦每週都有要求停火的示威活動。

主辦遊行的「巴勒斯坦團結組織」（Palestine Solidarity Campaign）表示，今天的遊行路線將避開唐寧街（Downing Street）首相辦公室附近的戰爭紀念碑，以3.2公里外的美國大使館為終點。

巴勒斯坦團結組織先前舉辦的遊行大致和平，但仍有上百人被捕，所涉罪名包括支持哈瑪斯或持有冒犯他人的標語牌。英國已將哈瑪斯列為恐怖組織。

蘇納克說，今天這場遊行不尊重他人，但應允許舉辦，同時要求倫敦警察局長負責維護國殤紀念日活動的安全。