板橋警結合環保局大執法，特別針對板橋地區民眾時常反映改裝噪音車輛易出沒路段，深夜主動攔查並取締改裝噪音車。（圖／警方提供）

板橋警分局為遏止非法改裝排氣管車輛噪音影響市民居住安寧，結合環保局大執法，特別針對板橋地區民眾時常反映改裝噪音車輛易出沒路段，深夜主動攔查並取締改裝噪音車。

板橋警方針對轄區幫派組合處所、當舖業、開發公司、融資資產公司進行擴大臨檢暨威力掃蕩。（圖／警方提供）

板橋警方針對轄區幫派組合處所、當舖業、開發公司、融資資產公司進行擴大臨檢暨威力掃蕩。（圖／警方提供）

警方表示，為肅清黑幫據點有效打擊犯罪，淨化選前治安，更規劃勤務針對轄區幫派組合處所、當舖業、開發公司、融資資產公司進行擴大臨檢暨威力掃蕩勤務，並在重要路口進行攔檢，以淨化社會治安、遏止幫派滋事。經一夜鐵腕攔查，查緝成果輝煌，取締無照駕駛1件；另車輛改（換）裝排氣管產生噪音通報由環保署檢驗6件，依噪音管制法等相關規定告發。而擴大臨檢打擊犯罪更有所獲，查獲毒品1件1人，通緝3名，酒駕公共危險罪1件1人。

板橋警分局長黃南山表示，車輛於道路上競駛，除了常發出擾人噪音妨害民眾居家生活安寧外，也涉及刑法妨害公眾通行之公共危險罪。本次執行擴大臨檢，目的為壓制黑道囂張氣焰，肅清幫派亂源，展現嚴正執法決心；交通執法上嚴格取締酒後駕車、路口不停讓行人、取締未禮讓行人等各項交通違規，民眾切勿心存僥倖，以免違規受罰造成荷包失血。警方將持續全面加強稽查工作以展現執法決心與能力，並利用各種機會，加強宣導，促使民眾提升守法觀念，共同營造本市安全、順暢的行車空間。