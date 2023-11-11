台電11日舉辦南壽山淨山活動，該活動已邁入第8年，今年總計超過300人共襄盛舉，這次特別邀請台灣獼猴共存推廣協會分享獼猴小知識，希望淨山的大朋友、小朋友獲得更多台灣獼猴小知識，讓大家在沿途撿垃圾的同時學習和山上的野生動物住民和睦相處。

台灣獼猴共存推廣協會祕書長林美吟表示，協會成立4年，主要想讓大家有更多管道可以認識台灣獼猴，他們之所以特別強調與獼猴「共存」，就是希望大家減少對獼猴的誤解，減少畏懼並更進一步學習如何與牠們相處。

台電表示，今年淨山活動包括江西里、峰南里、光化里、藍橋里、陸橋里5個里的居民及高雄區處同仁、退休協會同仁共超過300人響應。隊伍從高雄區處出發前往壽山忠烈祠，人手一支長夾，把沿途所見的每個塑膠袋和寶特瓶撿起。

鄰近南壽山5個里的里長也特別致贈感謝狀，感謝台電號召淨山，讓更多人一起守護南壽山，抵達終點時，區處的節能服務課也在現場宣導節約用電、電子帳單及台電APP等服務措施，讓每位居民們除了獼猴知識，也帶走了各種節電小小撇步。