每個人處事的態度都不同，有些人做事滴水不露。《搜狐網》分享3個最精明的星座，工作上相當幹練，處理事情無懈可擊，有心人士若想陷害他們，幾乎找不到破綻，心思極為細膩，讓人相當佩服。

▎處女座

處女座喜歡追求完美，對自己的要求很高，做事負責絕不馬虎，他們辦事效率高，深得主管喜愛，不過對於同事來說，處女座過於挑剔，行事明智又謹慎，與同事共事只看重自己的標準，使同事容易感到不滿，不過他們確實頭腦敏銳，而且做事有原則，行動前會先做好準備，不會隨便採取魯莽的行動。

▎雙子座

雙子座情商高，而且容易相處，即使到了陌生環境，依舊能憑藉社交能力獲得信任，善於觀察別人，處事小心翼翼，懂得隱藏實力不顯露出來，讓人放鬆警惕，雙子座私底下其實很精明，只是喜歡裝糊塗，給人一種優越感，以便在關鍵時刻抓住對手的把柄，並為自己所用，不只精明而且還是標準的雙面人。

▎摩羯座

摩羯座給人成熟穩重的感覺，卻是他們偽裝出來的，讓人產生信任感，深入了解才會發現，摩羯座並不像外表如此冷靜，遇到狀況時通常不先做決定，懂得判斷形勢，之後抓住時機再出擊，善於控制人心，處事謙虛不炫耀，深知「樹大招風」的道理，工作上比較低調，默默的耕耘，等待關鍵時刻再展現真正實力。