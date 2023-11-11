（更新最終賽果）陷入背水一戰的味全龍G6推出徐若熙先發力拚扳平戰局續命，一連解決樂天桃猿13位打者，直到5局才被朱育賢敲安，7局投完也僅用78球，這也是他生涯首次跨過7局門檻。加上牛棚林凱威、陳冠偉接力守成，讓龍隊以2比0將戰線扳成3平，明天G7決定冠落誰家。

徐若熙在台灣大賽打頭陣，首戰先發4局用74球、失1分無關勝敗，最快球速157公里平生涯、總冠軍賽最快球速，休息6天後再登板，開賽就連續解決13名打者，第2局時又出現157公里「火球」，直到朱育賢安打才打破沒人上壘窘境。

而龍隊打線在G5遭到威能帝壓制，全場苦吞13次三振，吞下9顆「鴨蛋」，G6打線變陣後在首局就有所回應，李凱威、吉力吉撈・鞏冠連續安打，郭天信短打推進，劉基鴻高飛犧牲打著隊先馳得點。

G6前5局打完上演投手戰，徐若熙用56球僅被敲1支安打，投出6次三振、沒有保送；桃猿先發投手黃子鵬同樣表現不俗，前5局投完用72球，投出3次三振、1保送，被敲4支安打、失1分。

樂天桃猿黃子鵬。（季志翔攝）

6局下龍隊攻勢再起，2出局後劉基鴻、林智勝連續安打，張政禹再補上右外野二壘安打，助隊將領先擴大至2分差，也把黃子鵬打退場。最終徐若熙用78球投7局，超越2019年9月25日先發6局，投出7次三振，僅被敲1支安打、無失分。