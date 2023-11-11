「藍白合」陷入膠著，前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜接連喊出支持全民調，國民黨台中市4名立委參選人與民眾黨提名立委參選人蔡壁如，11日晚間在潮港城舉辦聯合募款餐會，蔡壁如說，台中區域立委呈現在野的、藍白的整合進行式，呼籲國民黨高層盡快與民眾黨主席柯文哲坐下來討論出方法。

「藍白合，情投意合！」國民黨台中市立委參選人廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興，以及民眾黨提名的蔡壁如一同高喊支持藍白合口號。蔡壁如表示，他們5人舉辦「豪翔廷興、青年加蔡」聯合募款餐會，希望團結所有可以團結的力量，力拚2024政黨輪替，以及揮別一黨獨大局面。

蔡壁如說，馬英九拋出支持全民調，前高雄市長韓國瑜也附和，全民調是全民都熟悉的方式，應該有全民的共識，她呼籲國民黨的高層領導人盡快與柯文哲坐下來討論方法，往在野結合、藍白合的方向前進，實現明年的目標。

黃健豪特別呼籲藍營放下成見，為大方向而努力；羅廷瑋說，這場募款餐會在藍白合低迷的時候為藍白合議題注入強心針，希望全台灣看到台中的藍白合；林家興則指出，「F4加蔡」乘載的是所有年輕世代的力量，台灣的未來從藍白合出發；廖偉翔則向支持者喊話，要大家稍安勿躁，不要相互攻擊。