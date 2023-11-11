味全龍靠著徐若熙7局無失分好投成功續命，將戰線延長到第7戰決勝負，賽後徐若熙站上MVP頒獎台時想到挺過辛苦復健路忍不住落淚，總教練葉君璋也說：「我有看到，我已經紅了眼眶好幾次，真的不容易啊。」

徐若熙在去年7月動了右手肘韌帶置換手術，經過長達1年多的復健，終於在今年復出，重回賽場後球速跟過往沒有太大落差，更在總冠軍賽成功幫助球隊續命。

「他今天投的很完美，比較可惜的是被打1支安打。」葉君璋賽後打趣說道，「但如果沒有他今天的表現，今天應該很難贏下來。」

葉總認為，球隊一直都很相信徐若熙，不只是他的能力還有心理素質、抗壓力強，「雖然他都說會緊張，但還是有辦法在緊張下表現出想要的樣子。」

徐若熙賽後也坦言，自己跟首戰登板一樣，真的是從頭緊張到退場，但上去只能跟自己信心喊話，告訴自己「我是最好的」，退場後葉總沒多說什麼，只說聲辛苦了，「他還開玩笑說再1局，我就跟他比個讚。」

繳出7局僅被敲1安的好表現，賽後站上頒獎台時，徐若熙想到過去辛苦的復健路也忍不住紅了眼眶，「這一路上葉總、防護團隊給我很多幫助，讓我成長很多，葉總排我這場我也不想辜負他，所以我就是毫無保留去丟每一球。」

看到徐若熙這麼年輕就扛起王牌重責，林智勝也大讚他是龍隊不可多得的天才，他的表現也讓林智勝想起2015年的王溢正當時對兄弟完投9局。